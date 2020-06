Mannen bakom M.A.S.H-musiken död

Johnny Mandel skrev under sin karriär musik till över 30 filmer, bland dem "Het strand" med Elizabeth Taylor och Richard Burton. Låten "The shadow of your smile" vann både en Oscar och en Grammy. Men det är nog ändå ledmotivet till M.A.S.H som är som är hans mest kända.

"Suicide is painless" som låten heter blev ledmotivet till tv-serien "M.A.S.H", en långkörare som spelades in mellan 1972 och 1983 och utspelas på ett amerikanskt militräsjukhus under Koreakriget på 50-talet.

Johnny Mandel blev 94 år.