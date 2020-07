Buskis – ny bok om en genre som är både hatad och älskad

Kritiker är ofta negativa, men publiken älskar det. Det kan man inte minst se på Vallarna i Falkenberg som, en sommar utan corona vill säga, drar runt 60 000 besökare till sina buskisföreställningar.

Denna motsättning har väckt teaterforskaren Mikael Strömbergs intresse. Han kom nyligen ut med boken "Buskis – folkligt och underhållande", där han borrar sig ner i genrens historia och kännetecken.

– Det som drog mig lite till det var också att bland de som kommenterar buskisen, kritiker till exempel, ses den som ganska dålig och har en negativ klang, medan bland utövare och publik ses den som något väldigt positivt; det lockar en stor publikskara och är väldigt populär.

I sin bok kopplar Mikael Strömberg buskisen till en längre tradition av friluftsteater och folklustspel som introducerades i olika former under början av nittonhundratalet. Själva begreppet buskis kommer förmodligen från det som kallades buskteater, som var glada pjäser som spelades i buskage runt om i landet. Och Mikael Strömberg visar hur buskisen över tid ändrat karaktär, från den berömda Göteborgskomikern Sten-Åke Cederhök via Stefan och Krister fram till det samtida humorkollektivet Kass humor.

Enligt Mikael Strömberg är en vanlig fördom om buskisen att man inte behöver någon vidare skådespelartalang för att ägna sig åt det, och att det i själva verket rör sig om någon form av amatörteater. Men han säger att man inte ska låta sig luras av föreställningarnas skenbara enkelhet.

– Det handlar snarare om att det ska se enkelt ut, det ska se väldigt självklart, naturligt och ibland lite improviserat ut. Det är så mycket som händer, det är mycket förvecklingar och tokigheter, och det finns en tanke om att det skulle vara enkelt att åstadkomma.

Men det kräver för den sakens skull inte mindre av skådespelaren, säger han.

– Det här är ju väldigt välrepeterat och kräver en god teknik av utövarna. Så tanken att vem som helst skulle kunna spela buskis eller att det är amatörteater, att det inte kräver så mycket teknik eller kunskap är fel.

Skådespelaren Claes Månsson har gjort det mesta inom teatersverige, från tragedi på Dramaten till buskis på Vallarna. Han irriterar sig över föreställningen att utövarna inte skulle vara lika hårt arbetande som andra skådespelare, och tycker att hans kollegor förtjänar ett större erkännande för sina prestationer.

– Lite slarvigt skriver teaterrecensenter till exempel att detta är "Stefan och Krister-nivå", vilket för dem betyder att det här är det sämsta som går att uppbringa i Sverige. Och det är klart, om man gång på gång får höra det, så blir man lite stukad.

En annan vanlig missuppfattning om buskis är att genren driver med människor på landsbygden. Det kunde inte vara längre från sanningen, berättar Mikael Strömberg.

– Det är absolut inte en drift med den miljö de kommer ifrån, utan jag skulle snarare säga att det handlar om en hyllning. Jag har inte någon gång kunnat hitta utsagor eller kommentarer om att man önskar göra sig lustig över de personer man inspireras av, utan man ser dem snarare som kraftkällor.

Däremot händer det något med formen när den förflyttas till resten av landet via TV, säger teaterforskaren Mikael Strömberg.

– Då introduceras det väldigt lokala på en riksnivå, och öppnar man också möjligheten för att det här blir mer problematiskt. Det vill säga, det blir ett slags nidbild av landsbygden som en person som är långt ifrån Halland inte har kunskap eller känsla för, utan i stället ser som en representation för den knasiga hallänningen eller tokiga göteborgaren.

