Genombrottet som filmmusikkompositör kom på 1960-talet med musiken till Sergio Leones så kallade spaghettiwesterns, som "För en handfull dollar".

Morricone har fått en heders-Oscar och Polar-priset 2010.

Så sent som 2016 fick Morricone ytterligare en Oscar för musiken till Quentin Tarantinos "The Hateful Eight".

Ennio Morricone blev 91 år.