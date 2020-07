Countrymusikern Charlie Daniels är död

Han började som bluegrassmusiker, gjorde sig ett namn som studiomusiker i Nahsville åt artister som som Bob Dylan och Leonard Cohen och förknippas även med sydstatsrocken.

"The devil went down to Georgia" är The Charlie Daniels Bands mest kända låt.



Han spelade sig själv i John Travoltas film "Urban cowboy" och var var invald i både Grand Ole Oprey och Country music hall of fame.

Charlie Daniels blev 83 år.