Omkom i Grenfell Tower - nu hedras fotografen Khadija Saye genom minnesfond

Samtidigt som den offentliga utfrågningen efter Grenfell Tower-branden 2017 just nu pågår i London öppnarunder tisdagen en utställning som bland annat visar konst av 24-åriga fotografen Khadija Saye - en de 72 personer som omkom i branden.

I utomhusutställningen "Breath is Invisible" i stadsdelen Notting Hill visas nio av Khadijas Sayes bilder. I sin fotokonst utforskade hon sin gambisk-brittiska identitet, som med serien självporträtt i "Dwellings: in this Space we Breathe", som visades under Venedigbiennalen samma år som hon omkom.

Vid sidan av utställningen lanseras också en stiftelse och utbildningsprogrammet "The Khadija Saye IntoArts Programme" till Khadijas minne. Det ska stötta ungdomar från socialt utsatta områden som vill jobba inom brittiskt kulturliv.

Bakom initiativet står Labourpolitikern, parlamentsledamoten och vännen David Lammy.

– Det är en väldigt fin hyllning till både Khadija och all de som miste livet. Khadija var precis i början av sin karriär och deltog själv i mentorprogram och fick själv stipendier. Den här kommer hjälpa människor att gå i hennes fotspår och tag sig fram och in i konstvärlden och utforska sin kreativitet, säger David Lammy i en intervju med BBC:s Today.

Myndigheternas hantering av branden har fått stark kritik av anhöriga til omkomna och de som överlevde branden. Och en rapport visar att användningen av billigt mycket brandfarligt byggmaterial fick förödande konsekvenser för händelseutvecklingen.