Nya ledtrådar kring hundens allra tidigaste historia

I den första stora genetiska studien i sitt slag, där man analyserat arvsmassan från 27 gamla hundar, kommer nu nya ledtrådar i historien om hur hunden blev vår bästa vän.

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och han har tittat närmre på studien och tycker att många av resultaten är intressanta.

"En nyhet i den här studien är att man kan se att nånstans i världen, man vet inte var, har hunden uppkommit vid ett enda tillfälle, för att sedan dela på sig i fem utvecklingslinjer", säger han.

Källa: Origins and genetic legacy of prehistoric dogs.

Anders Bergström et al, 2020. Science. Doi: 10.1126/science.aba9572