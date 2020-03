Lärare oroliga för extraarbete

Emy Matsson jobbar som gymnasielärare i Stockholm. Hon tycker det känns rimligt att skolorna ska kunna flytta undervisningen. Men hon är orolig för att det skulle innebära mycket extrajobb under just våren under våren.

– Då kan det nog bli lite stressigt eftersom det kommer en del nationella prov som kräver ganska mycket tid, både förarbete och efterarbete, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet, hon tycker att det är bra att regeringen går ut med vad som kommer att gälla om skolor stängs.

– Vi får ju följa den här utvecklingen och helt enkelt ställa krav på att vi har avtal och regelverk som både säkrar lärares arbetsmiljö, men också elevernas rätt till utbildning.