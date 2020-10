Madsen hotade en anställd vid flyktförsöket

Det var vid tiotiden som Peter Madsen genom att hota en anställd lyckades ta sig ut ur fängelset berättar Hanne Høegh Rasmussen.

Men fler detaljer om hur den livstidsdömde fången lyckades fly vill man inte ge i nuläget. Ingen i personalen ska dock skadats fysiskt.



Ett stort polisuppbåd skickades till stadsdelen Albertslund där de relativt snabbt kunde gripa Madsen, bara cirka 500 meter från fängelset. Han kastade först ifrån sig ett pistolliknande föremål, men när polisen satte handklovar på honom upptäckte de något mer berättar polisinspektör Mogens Lauridsen.

Han har på sig något som liknar ett bombälte. En bombpatrull kallades till platsen och först runt kl 13 kunde Madsen slutligen föras därifrån. Han kommer att förhöras senare idag. Varken det pistolliknande föremålet eller bombältet tros vara äkta.



Enligt polisen så var Madsen på väg in i en vit van just när han greps, men de tror inte att det var någon som hjälpte honom med flyktförsöket.



Men det är något vi kommer undersöka säger Mogens Lauridsen.

Peter Madsen dömdes 2018 till livstids fängelse för det brutala mordet på den svenska journalisten Kim Wall ombord på hans hemmabyggda ubåt.



Peter Madsen erkände under rättegången aldrig mordet, men det gjorde han i en dokumentärserie som sänts under hösten.