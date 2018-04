Sålde kvinnas lägenhet i hemlighet och spelade bort pengarna på nätcasino.

En man i femtioårsåldern åtalas nu för bland annat grovt bedrägeri i Östersund, efter att ha fört över cirka tre miljoner kronor från en 93-årig kvinnas bankkonto till sitt eget. Pengarna har mannen spelat bort.



Den 93-årigan kvinnan bor på ett äldreboende. Hon och mannen har varit bekanta under en längre tid och mannen har hjälpt henne på olika sätt, både när hon hade en affärsrörelse och efter att hon flyttat in på äldreboende. Han har även haft en bankdosa och hjälpt kvinnan att betala räkningar och sköta andra bankärenden.



De tre miljonerna kommer bland annat från en försäljning av kvinnans lägenhet, pengar som mannen sedan fört över till sitt eget bankkonto enligt åtalet.



Men kvinnan säger i förhör att hon inte visste om att mannen sålt hennes lägenhet. Han å sin sida hävdar att han berättat om försäljningen. Enligt åtalet har mannen förfalskat en namnteckning och fått två andra personer att bevittna den - även dom personera är åtalade - för osant intygande.



Femtioåringen medger att han fört över stora summor från kvinnans konto till sitt eget, men hävdar dels att det handlar om lån och dels att det handlar om att kvinnan lovat honom pengar, för all hjälp han ställt upp med. I förhör säger han också att han spelat bort i stort sett hela summan på trav och olika nätcasinon, runt tre miljoner kronor.



Enligt åtalet ska bedrägerierna har pågått under flera år. Mannen åtalas också bland annat för grov stöld – han ska ha stulit konstverk, smycken och andra saker från den äldre kvinnan. Mannen hävdar att han inte haft något uppsåt och att kvinnan visste om att han flyttar hennes saker, och att han sålt en del av dem.