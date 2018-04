Kindberg tar time out från klubben

Efter drygt två dygn bakom lås hos polisen släpptes Daniel Kindberg fri på torsdagen men misstankarna kvarstår och har enligt åklagare stärkts under förhören. Nu meddelar ÖFK att deras ordförande måste ta en time out.

Daniel Kindberg träffade sent på torsdagskvällen ÖFK:s styrelse och enligt klubben bad han själv om att få time out från styrelsen så länge det finns en brottsmisstanke. Styrelsen säger då att man tycker att time out är ett korrekt beslut i nuläget.

– Det går inte att sitta i styrelsen eller på annat sätt företräda klubben så länge nuvarande misstankar kvarstår. Det gemensamma beslutet gäller under utredningstiden, säger vice ordförande i Östersunds FK Hasse Carlsson via klubbens hemsida.

Daniel Kindberg anhölls i tisdags misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han släpptes i dag, torsdag. Enligt Ekobrottsmyndigheten kvarstår brottsmisstankarna.

– Daniel Kindberg väljer att inte kommentera situationen i nuläget, säger Hasse Carlsson.