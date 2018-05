Johan Ederfors utmanar på P4-toppen

Johan Ederfors, en mångsidig musiker som är verksam både som pianist i olika sammanhang, musikpedagog och kompositör.

Han har skrivit musik inom många olika stilar, bl.a. klassisk musik där hans verk har spelats i både P1 och P2. Tidigare har han släppt ett album inom den genren; "The festival of the Poplars" 2011, samt en EP år 2014 som rör sig inom pop/rock.

Efter att ha skrivit musik i nära 25 år, kände Johan att det var dags att ge ut ett soloalbum i eget namn. Albumet "Working on it" släpptes 27 april i år, och är producerat av det egna bolaget EDE 519 Records.

På albumet hittar vi bl.a. utmanarlåten "At the end of winter". Johan berättar att den handlar om hur man kan känna i slutet på vintern, och att man då kanske längtar någon annanstans.

Framöver väntar flera musikerjobb, och planer på att göra ytterligare en inspelning med instrumental musik finns också.

