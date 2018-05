Barnradion möter partiledarna i ny serie

Till sin hjälp har Negwa och Nils en rutinerad programledarkollega – Farzad, från Barnmorgon.

Barnradion har fått in över 400 frågor från 15 skolor runtom i landet – och frågorna fortsätter att strömma in. Flera av dessa frågor, inklusive en del egna, kommer Negwa och Nils att ställa till partiledarna under åtta lördagar i P4.