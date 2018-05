SMHI: Klass 3-varning för extremt höga flöden

Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden. Extremt höga flöden i vattendrag uppkommer i snitt vart femtionde år och kan enligt SMHI medföra allvarliga översvämningsproblem.

– Vägar kan bli översvämmade och hus som ligger nära vattendrag kan drabbas, säger Gustav Carlsson, hydrolog på SMHI.

Vattenflödena i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen ligger just nu på en klass 2-nivå i flera små och medelstora vattendrag. Under fredagen väntas däremot kraftigt regn vilket väntas öka flödena under lördagen upp till en klass 3 nivå.

--Under morgondagen väntar vi ganska mycket regn, runt 20 milimeter regn. Det finns snö som kommer att smälta på grund av regnet. Det gör att det kommer väldigt mycket vatten. Men det kommer att ebba ut rätt fort, säger Gustav Carlsson.