These Heavy Clouds utmanar på P4-toppen

Sabina Wärme är den mångsidiga artisten bakom These Heavy Clouds, som nyligen har släppt singeln "Jag kanske inte känner dig". Hennes elektroniska pop på svenska präglas av elektroniska beats och synthar tillsammans med akustiska stråkinstrument såsom fiol och cello.

These Heavy Clouds är både ett musik- och performanceprojekt, där livespelningarna utgörs av musiken blandat med monolog och projektioner/videoklipp.



"Jag kanske inte känner dig" är skriven av Sabina och producerad tillsammans med Lisa Gagerman, och kommer finnas med på debutalbumet som lanseras i slutet av året.

These Heavy Clouds' musik släpps under det egna nystartade skivbolaget ANNA/ANNA. Låten handlar om att vara kär, och det härliga i att en viss person kan uppta majoriteten av ens tankar.



24 maj är det premiär för en performanceföreställning som bygger på These Heavy Clouds' musik, och spelas först på Teater Tribunalen i Stockholm för att senare under sommaren och hösten tas på turné i Sverige.

Sabina är också aktuell som kompositör till föreställningen "Oh grävling where art thou" med premiär 31 maj i Göteborg. Sedan tidigare är Sabina även känd som en del av duon Systraskap.

www.theseheavyclouds.se

www.instagram.com/theseheavyclouds

