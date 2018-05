Mediesamarbete med stor vårddebatt

Vården kommer att vara i fokus under sommarens valrörelse och det är också den viktigaste valfrågan enligt flera undersökningar.

SVT Jämtland, P4 Jämtland, Länstidningen och Östersunds-Posten går nu samman i ett unikt samarbete där varje redaktion specialgranskar sjukvården inför valet. Var och en står för sin egen journalistik men allt samlas under den gemensamma hashtaggen #rättvisvård.



– Samarbetet mellan ÖP, LT och public service lokala redaktioner, som vi startade för två år sedan med #rättvistäckning, är unikt. Därför är det extra roligt att vi kan fortsätta med den här satsningen under valrörelsen, säger Hans Lindeberg, chefredaktör Östersunds-Posten.



Denna gemensamma valsatsning mynnar ut i en stor livesänd radio- och TV-debatt från Storsjöteatern i Östersund onsdag 22/8. Samtliga riksdagspartiers ledande företrädare med ansvar för sjukvårdspolitiken kommer att delta:



Annika Strandhäll (S) - socialminister/sjukvårdsminister

Anders W Jonsson (C) - gruppledare i riksdagen/1:e vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M) - socialpolitisk talesperson

Karin Rågsjö (V) - vårdpolitisk talesperson

Acko Ankarberg Johansson (KD) - partisekreterare och talesperson i sjukvårdsfrågor

Anders Åkesson (MP) - regionråd med ansvar för sjukvård, sitter i partistyrelsen

Per Ramhorn (SD) sjukvårdspolitisk talesperson

Anna Starbrink (L) sjukvårdspolitisk talesperson



Förutom dessa deltar patienter, vårdpersonal och experter - lyssnare/tittare kommer vara delaktiga via sociala medier.

Valdebatten leds av Ann-Louise Rönestål Ek och kommer att sändas direkt på våra tillgängliga plattformar och kanaler av SVT, Sveriges Radio, Östersunds-Posten, Länstidningen och på flera av Mittmedias nyhetssajter.



Region Jämtland-Härjedalen är en av de ekonomiskt svårast drabbade sjukvårdsregionerna i Sverige. Därför ser vi ett särskilt värde i att denna sändning sker från Östersund, för att göra ett program med riksperspektiv och med särskilt fokus på landet utanför storstäderna.



Hur rättvis är vården när det gäller vårdköer, specialistvård, geografi, ekonomi och tillgång till personal?

Hur ser lösningarna ut inför framtiden?

Det ska vi debattera med landets ledande sjukvårdspolitiker onsdag 22 augusti i Östersund.



– Vårt fokus är att publiken ska få bästa möjliga information inför valet. Och att politikerna på högsta möjliga nivå ska besvara väljarnas frågor, säger Camilla Wahlman på SVT Nyheter Jämtland.