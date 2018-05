FRÖ utmanar på P4-toppen

Paulina Fröling är uppvuxen i Brunflo men bor numera i Stockholm där hon bl.a. studerar till psykolog vid sidan av sin musikaliska karriär.

Musiken har länge funnits i Paulinas liv, och bland många olika influenser till hennes eget skapande finns familjens långa tradition inom körsång, samt hennes pappas Beatles-skivor.

Under namnet FRÖ har hon bl.a. släppt låtarna "Nowhere is far enough" och "Tangerine". Bland tidigare singlar finns även "Shout!" som länge låg på P4-toppen under 2017 och som även tog sig in på årsbästa-listan.

Den här gången utmanar FRÖ med låten "Valborg", som släpptes just på Valborgsmässoafton i år. Den sista maj släpps även EP:n med samma namn.

Under sommaren ger Paulina ett par konserter i Jämtland, bl.a. i Lockne och Offerdals kyrka. Med sig har hon en annan jämtlandsbördig musiker, fästmannen Erik Hammarberg, som även är 2017 års Allan Edwall-stipendiat.

Här ser du listan och nummer att rösta på - efter fre kl. 12

Dela gärna artikeln och låten - så gör du