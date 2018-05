Suzanne Michelle samt Brynje Wikström utmanar på P4-toppen

Suzanne Michelle

Som en av två utmanare denna vecka får vi höra Suzanne och Anders Lagroix Kronlund, som återigen släpper musik under namnet Suzanne Michelle.

Suzanne från Ottawa, Kanada, och Anders från Östersund, träffades under en pilgrimsvandring i Spanien, och har i dagsläget hunnit släppa tre album, gifta sig och bilda familj.

Deras gemensamma arbete med musiken tog genast fart och 2006 släpptes egna låtar på debutalbumet ''My Roots''. Album nummer två ''Beside you love'' kom 2011, följt av ''Wonderful Peace'' 2012 med egna tolkningar av jullåtar.

De har även ingått i andra musikaliska konstellationer, bl.a. i bandet The Honeytones.

De har länge velat släppa låtar på svenska, och nu är de aktuella med den första, ''Du'', som nu utmanar på P4-Toppen. Låten beskriver de som en kärleksförklaring från en person till en annan. Medverkar på inspelningen gör även trummisen Björn Höglund.

Framöver finns det planer på att både skriva och spela in mer musik, och en konsert är inbokad i Lockne kyrka i augusti.

Brynje Wikström

Som veckans andra utmanare presenterar vi musikern och låtskrivaren Brynje Wikström, bosatt i Strömsund. Han har under sina många år som aktiv inom musiken skrivit och släppt en hel del material, både själv och med olika band.

1987 spelade han in sin första vinylsingel följt av en LP -89 tillsammans med bandet Rådimma. Han har även spelat med Boodlers, som bl.a släppte ett album -96.

Nu senast släppte Brynje en singel med två låtar, "Goldcity" och "San Antonio" under eget namn i april i år. Han skriver sina bluesinspirerade låtar med gitarren som grund, och beskriver ett skapande där text och musik får växa fram samtidigt, med texter som ofta skildrar relationer.

En annan av hans senaste låtar är "Like an eagle" som nu utmanar på P4-toppen. Medverkar på inspelningen gör även Gunilla Wikström och Morgan Jönsson.

Framöver har Brynje planer på att dels spela live, och att släppa mer musik.

