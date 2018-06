NU I P4: Bennerman vill flytta hem till USA med familjen

Doremus Bennerman har spelat basket så länge han minns men spelade även baseball och amerikansk fotboll som barn. Han hoppade av skolan då det kom flera jobbuttagningar och erbjudanden i NBA och nästan ett helt år provspelade han för olika NBA team utan att nå riktigt hela vägen. Doremus fortsatte spelade olika PRO ligor i USA det året för att sedan springa in i John Dickelman som var coach för Jämtland basket.

Det blev spel för den jämtländska klubben mellan 1995-1998 och under den tiden blev Veronica och Doremus ett par.



Jämtländska Veronica har vuxit upp i en företagarfamilj och hjälp till i mammas blomsteraffär under flera år. Det blev därför en lite annorlunda upplevelse att följa med Doremus när han spelade i klubbar i Europa under några år. Efter basketkarriären har paret valt att driva blomsteraffär i Östersund.



Nu funderar Doremus, Veronica och fyraårige sonen Trey Parker på att flytta från länet och prova bo i USA. Doremus vill väldigt gärna avsluta sina studier på College.

Doremus och Veronica Bennerman är veckans önskegäster i P4 Jämtland. Hör deras berättelse klockan 11 - 12.