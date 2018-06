Ny styrelse vald för Östersundshem

Det var förra veckan som hela styrelsen för Östersundshem avgick. På kvällens extrainsatta kommunfullmäktige fanns det endast en fråga på dagordningen, att välja en ny styrelse för det kommunala bostadsbolaget Östersundshem.

Den nya styrelsen består av ordförande Unto Järvirora samt politikerna AnnSofie Andersson (S), Bosse Svensson (C), Karin Thomasson (MP), Per Lövstrand (L) och Per Jönsson (M). Styrelsen är en tillfällig styrelse och kan sitta som längst till årsskiftet.

Alla partiers gruppledare fick i uppdrag att diskutera fram den nya styrelsen. Det var ett enigt kommunfullmäktige som beslutade om den nya styrelsen.