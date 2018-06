Naturvårdsverket: Tjuvjakt bakom minskad vargstam

Under förra veckan kom resultaten från vinterns inventering som visar att det finns omkring 300 vargar i Sverige just nu, vilket är gränsen för gynnsam bevarandestatus, enligt Naturvårdsverket som därmed ställer in licensjakten i vinter.

Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket, menar att det inte finns någon annan förklaring till nedgången än tjuvjakt.

– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg.

Tjuvjakt alltså?

– Ja, illegalt dödande.

