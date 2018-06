Idrottsföreningar går samman mot sexuella övergrepp

Enligt statistik från Rädda barnen har var femte barn utsatts för ett sexuellt övergrepp. Nu vill idrotten ta sitt ansvar genom en gemensam kraftfull insats mot sexuella övergrepp.

Ås IF, Östersunds IK, Östersunds FK, IFK Östersund, Frösö IF, Ope IF och Östersund Basket har gemensamt slutit upp bakom en satsning att

stötta varandra genom att bygga kunskap och jobba med konkreta åtgärder.

Hör mer torsdag morgon strax efter klockan 07.40. Artikeln uppdateras med ljud under förmiddagen.