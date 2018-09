Per-Erik Östling samt Anders & Frålle utmanar på P4-toppen

Per-Erik Östling utmanar med egen låt

Det var under skoltiden i Sveg som musikintresset tog fart för en av veckans två utmanare, Per-Erik Östling, då han började spela både bas, trummor och gitarr.

Han har sedan dess spelat i flera olika band, till en början var det mest hårdrock som gällde men efter hand så fick rock n roll-genren större utrymme och det är även inom den stilen som han gärna skriver egna låtar.

Han beskriver själv att han inspireras av bl.a. Status Quo och Dave Edmunds/The Refreshments.



Utmanarlåten "Price of love" är ett av Per-Eriks äldre alster men nyinspelad i våras i samarbete med Tony Backlund.



Mer är på gång! Per-Erik håller på att skriva en ny, lite stillsammare låt, som kommer att spelas in nu under hösten.



Per-Erik Östling – sång, gitarr, bas

Tony Backlund - gitarr

Anders Erlandsson - trummor

Duo från Hede utmanar på P4-Toppen

I Hede hittar vi veckans andra utmanare, nämligen Anders och Frålle.

Anders Månsson har spelat i banden Respons samt Ligan, och även fiol i många olika sammanhang. Han har också tonsatt visor och dansbandslåtar.

Lars "Frålle" Frånlund har även han spelat i flera band; Frön-Jannes, Krymplings, Sluring och Estrad för att nämna några.



Tillsammans har de bl.a. spelat i after ski-bandet Blixt Gordon. De har även medverkat på flera inspelningar i musikverksamheten Nåla-Åa i Hede.



Nu ligger fokus på den egna "Studion på kullen" i Ljusnedal. Där pågår full aktivitet i form av olika inspelningsprojekt med både sig själva och med andra musiker i olika genrer. Vi kommer säkerligen att få höra fler produktioner därifrån framöver.



Nu utmanar Anders och Frålle med en egen version av John Fogerty "Deja Vu".



Anders Månsson – bas, gitarr, orgel

Lars Frålle Frånlund – sång, trummor

