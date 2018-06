S:t Olovsloppet med målgång i Åre

I Åre har löpare från S:t Olavsloppet trillat in under dagen. Starten gick i onsdags ifrån Trondheim och slutmålet är Östersund under lördagen.

Totalt ska lagen springa 34 mil.

– Idag har jag sprungit en alldeles lagom sträcka på 3,9 kilometer berättar Åsa Viklund från Östersund. Hon vill gärna vinna men framförallt handlar det om att ha roligt och engagerar många människor.

Hon får medhåll av elvaårige David från Rödö i Alsen.

- Det var bra, men nu är jag lite trött i benen, säger David.

I morgon, lördag, avverkas sista etappen med målgång i Östersund.