Boverket återinför bidraget för radonsanering

Radon finns naturligt i både luften och marken men kan vara skadligt om man utsätts för en hög halt under en längre tid.



– Det kan finnas naturligt i luften, i marken men även i vattnet under husen, det är därför det här stödet lanseras igen för att kunna sanera i villor och småhus, säger Per Lindkvist, enhetschef på Boverket.



Bidraget fanns tidigare i början av 2000-talet, men nu återinför Boverket det.



– Bidraget gäller för den som äger eller bor i ett en- eller tvåbostadshus, och det gäller att radonhalten ska överstiga 200 bequerel, säger Per Lindkvist.

Maxtaket för bidraget ligger på 25 000 kronor och ska kunna bekosta hälften av arbetet.