Glada engelsmän i Östersund efter kvartsfinalen

Många hade hittat till Stortorget i Östersund, där matchen mellan Sverige och England visades på storbildsskärm. Men det räckte inte hela vägen för Sverige, som förlorade mot England med 0-2.

"It's coming home, it's coming home, football is coming home", sjunger engelsmannen Chris som var på plats på Stortorget under och efter matchen. Uttrycket tar också plats i den engelska tabloiden. Det syftar till att VM-bucklan ska hem till England, alltså att de vinner hela VM.

På plats var också Linn Holmlund och Sofia Björk. Trots förlusten var de nöjda med arrangemanget på Stortorget.

– Det är gött att bara dra ihop såhär, det är jättehärligt. Det var ändå rätt go stämning, säger de.