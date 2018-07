Yttre befäl: Vi hoppas på helikoptrarna

Man har under mångdagsmorgonen kunnat omdisponera resurser från Näset, där läget är bättre, till Pålgård, där branden under tidiga morgonen ännu inte var under kontroll.

Under tidiga måndagsmorgonen har räddningstjänsten med hjälp av polis evakuerat boende, till en början rör det sig om fyra familjer, i Pålgård i östra, där skogsbranden närmat sig bebyggelsen.

Under dagen hoppas men få del av hjälpen från de norska helikoptrar som i dag anländer till Sverige för att hjälpa till att släcka skogsbränder på flera håll i landet.