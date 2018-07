Så är brandläget i Jämtlands län på tisdagskvällen

Här är en uppdatering av de pågående bränderna just nu. Det brinner på flera ställen runt om i länet och mest bekymmersamt är det just nu i skogarna kring Fågelsjö-Lillåsen, som sprider sig mot byarna Olingdal, Olingsjövallen och Härjåsjön, i Härjedalens kommun. Boende har tvingats evakuera och branden omfattar just nu 3000 hektar.

Räddningstjänsten berättar vid sju-tiden på kvällen att branden sprider den sig i en mer nordlig riktning, och långsammare än de först trodde, och inte mot bebyggelse just nu. Men de berättar också att branden sprider sig åt alla håll, och nu är det främst Telemasten som hotas av branden.

Räddningstjänsten och polisen förbereder sig inför värsta tänkbara scenario och planerar en eventuell evakuering av Lillhärdal. Det meddelar Härjedalens kommun.

Länsstyrelsen har beställt sattelitbilder, för att få en uppfattning om hur stor branden är kring Olingdal och Härjåsjön.

Det brinner också vid Lillhärdal-Storbrättan, och där är tre helikoptrar på ingång. Det är förvisso en stor skogsbrand, men betydligt mindre än den vid Fågelsjö/Lillåsen. Personal släcker aktivt i markområdet, men branden är inte under kontroll.

Även på Sonfjället, vid Stor-Ryvålen, försvåras släckningen av den oländiga terrängen.

Den stora branden i Pålgård i Ragunda kommun är omringad men ännu inte under kontroll.

I Bräcke kommun har det även brutit ut en brand i Gällö, vid Åkingmyren. Det är ett område på 35 gånger 45 meter som brinner. En helikopter är på väg till platsen för att vattenbomba.

Den här artikeln uppdateras så fort vi har mer information.

Klicka på symbolerna i kartan nedan för att läsa om respektive brand. Samtliga bränder finns dock inte med, utan endast dem som är mest aktuella. En kryssad brand är under kontroll och en pågående brand har en eldsymbol.