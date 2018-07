Vissa radiostationer nedstängda på grund av branden

Det går fortsatt att följa utvecklingen i radion via P4 Jämtland och via webben. Det går också att lyssna på P1, P2 och P3 via webben.

Det är ungefär 10 000 personer som berörs men en del av dessa kan dock lyssna på sändningarna via andra Sveriges Radio stationer.

Även TV-sändningarna påverkas och endast SVT1 och SVT2 sänds från masten, rapporterar SVT Jämtland.