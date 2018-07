Skogsbrandläget i Jämtlands län – onsdag förmiddag

Räddningstjänsten är fortsatt försiktigt positiva men meddelar att vädret spelar stor roll i nuläget.

I Härjedalens kommun härjar den allra största branden söder om Sveg, Fågelsjö-Lillåsen. Där väntas ett större plan från Italien att hjälpa till vid 12:30-tiden. Det pågår även flera mindre bränder runt om Storbrättan. Det ska handla om ett område totalt uppåt 1000 hektar och tre helikoptrar är på plats. Den brand som tidigare bröt ut i Hedeviken är under eftersläckning och efterbevakning. På Sonfjället hoppas räddningstjänsten på att få kontroll under dagen och enligt de senaste uppgifterna finns tre helikoptrar på plats.



Vad gäller Pålgård-branden i Ragunda kommun finns det där gott om resurser och branden är inringad men fortfarande inte under kontroll. Medelpads räddningstjänst är också på plats.

I Bräcke kommun brinner det i Äxingmyrskullen i Gällö. Där hoppas räddningstjänsten på att en sjö ska kunna fungera som en barriär dit branden i nuläget rör sig mot men i övrigt är det inte ett stabilt läge.

Vad gäller bränder i Bergs kommun så brinner det i Stor-Tävjeåsen. Där finns både fjällräddare, bandvagn och fyrhjulingar på plats. Även en helikopter har varit på palts, dock oklart om den är kvar. Det ska handla om en brand på cirka 1500 hektar. Den brand som tidigare bröt ut vid Näset ska vara under eftersläckning och efterbevakning.

I Åre kommun brann det tidigare söder om Järpen men den branden jobbades med under natten mot tisdag och bedömdes då vara under kontroll.

Artikeln uppdateras och ändras så fort vi fått någon annan information.