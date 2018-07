Räddningstjänsten om branden utanför Gällö: Vi har satt in stora styrkor

Orsaken är två olika bränder, den ena vid Hanåsen och den andra vid Äxingemyrkullen vid Grötingsberget. Båda öster om Gällö.

– Vi har satt in stora resurser för att få ner branden i Hanåsen och sista lägesrapporten är att vi börjar få den branden under kontroll tack vare bättre väder, säger Niclas von Essen, stabschef vid Räddningstjänsten Jämtland strax innan klockan 03.00 under natten mot torsdag.

Bränderna riskerar stänga inne boende i området då det endast finns en väg in i området.

– Läget vid den vägen är stabilt för närvarande, säger Niclas von Essen till P4 Jämtland.

Omkring 40 man från räddningstjänsten jobbar med att släcka branden. Förhoppningen är att helikoptrar ska kunna sättas in under torsdagsmorgonen.

– Vi beräknar att de första flygande resurserna är där ungefär sex på morgonen, och framåt tiotiden kommer vi ha sex helikoptrar i området för att bekämpa de här bränderna, säger stabschefen Niclas von Essen.

Evakueringarna pågår, enligt räddningstjänsten, och det är polisen som har ansvar för dem.

Boende i Gällö som inte bor i de utsatta områden uppmanas att stanna inne och stänga fönster, dörrar och ventilation, samt lyssna på Sveriges Radio P4 Jämtland.