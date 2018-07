Branden i Pålgård är inringad

– Vi har lyckats ringa in hela branden i Pålgård som är på cirka 1000 hektar. Vi har blötlagt 15 meter in i det brända området runt hela branden, vi har skapat nya vägar in i området så det känns stabilt, säger Tommy Lindgren räddningsledaren.



Han berättar att man har bra kontroll på branden men att det fortfarande brinner för fullt inne i området.

– Men vi går inte in i området på grund av alla risker för fallande träd utan vi håller begränsningslinjerna och det ser positivt ut. Vädret är stabilt, vinden är stabil den är inte så hård. Men det är stor brandrisk här. men det känns stabilt, säger Tommy Lindgren räddningsledaren.