Skogsbrandläget i Jämtlands län – torsdag eftermiddag

HUSKÖLEN

Under torsdagseftermiddagen gick det ut ett viktigt meddelande till boende i Huskölen, som ligger i Ljusdals kommun men på gränsen till Jämtlands län. På grund av skogsbrand uppmanar räddningsledaren alla som befinner sig i området att lämna det omgående. Polis hjälper till med evakueringen. Samlingsplats Svegs flygplats. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg eller P4 Jämtland.

RAGUNDA

Branden i Pålgård är inringad och bedöms vara i ett stabilt läge. Helikoptrarna på platsen har gett sig av.

BRÄCKE

De boende i Hannåsen, Binnäset och Björnsjövallen evakuerades under natten på grund av de två bränderna vid Hannåsen och Äxingmyrskullen. Räddningstjänsten är försiktigt positiva men har också bestämt att det inte ska in några civilia i området än. Personal från Norge hjälper till med en släckningsbil från Trondheim samt personal från det norska civilförsvaret.

HÄRJEDALEN

I Härjedalens kommun härjar den allra största branden söder om Sveg, Fågelsjö-Lillåsen. 5000 hektar ska ha brunnit och de italienska planet är inte kvar, det har åkt för att bekämpa branden i Kålböle, Gävleborgs län.

Det väntas både regn och åska framöver, vilket kan ändra förutsättningarna men just nu ser läget bättre ut än tidigare. De meddelade räddningstjänsten under en presskonferens vid lunchtid på torsdagen.

Vid Storbrätten hade man tidigare idag 55 man som jobbar, både fjällräddare, privatpersoner, räddningstjänst och två helikoptrar.

Situationen med brist på bränsle man haft ser ut att vara löst.

Kommunalrådet Anders Häggkvist (C) meddelade under torsdagsmorgonen att hela staben kommer att centraliseras till Sveg, tidigare har många av de som leder arbetet suttit i Östersund. Han berättade också att de har haft tur med vädret under natten, det har regnat lite och det är en helt annan luftfuktighet. Det innebär att räddningstjänsten kan jobba med att släcka elden, inte bara hindra den från att sprida sig.

Branden vid Vemdalsshammarn är släckt och lämnas för efterbevakning. Även branden vid Skalet har lämnats över för efterbevakning.

Personal har tagits in från Röros, Stjördal, Skellefteå och Umeå. Personal från Storstockholms brandförsvar håller i ledningsfunktionen i Östersund.

Svegs flygplats används som bas för helikoptrar och flygplan, som hjälper till att bekämpa bränderna som härjar i många kommuner. Bränslebristen är en utmaning och ytterligare fem helikoptrar väntades till Svegs flygplats på onsdagskvällen för att släcka bränderna i Härjedalen med omnejd.

BERG

Vad gäller bränder i Bergs kommun så brinner det i Stor-Tävjeåsen. Räddningstjänsten bedömer ändå att situationen blivit mer positiv efter natten. Branden är inringad.

Det jobbar fortfarande med branden i Näset, där lägger man på ett medel för att hindra att elden blossar upp igen.

Artikeln uppdateras och ändras så fort vi får ny information.