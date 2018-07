Skogsbrandsläget i Jämtlands län - fredag morgon

HÄRJEDALEN

Branden i Kårböle, Ljusdals kommun har nu gått in över länsgränsen in i Härjedalen. Räddningstjänsten i Ljusdal följer branden in i länet. I går på eftermiddagen fick de som bor i byn Huskölen evakueras från sina hem.

Det kommer sättas in brandflygplan mot branden i Fågelsjö/Lillåsen i Härjedalen. Flyget kommer att dyka upp under dagen idag. Den branden har också stannat av ganska mycket jämfört med till exempel i förrgår. 4300 hektar har brunnit och tre helikoptrar vattenbombar. Räddningspersonalen har stort stöd av frivilliga insatser, militären och flera andra aktörer som skogsbolag. Räddningstjänsten inväntar besked från MSB angående vattenbombning med flyg.

Två helikoptrar vattenbombar i Storbrättan och arbete pågår med att bygga brandgator och begränsningslinjer. Räddningspersonalen har stort stöd av frivilliga insatser. Man inväntar besked från MSB angående vattenbombning med flyg.

Det är en positiv utveckling i Ryvålen/Sonfjället. Branden är inringad och eftersläckningsarbetet påbörjat i markägarens regi. Räddningstjänsten har avslutat sin insats i området.

Branden vid Vemdalsshammarn är släckt och lämnas för efterbevakning. Även branden vid Skalet har lämnats över för efterbevakning.

Personal har tagits in från Röros, Stjördal, Skellefteå och Umeå. Personal från Storstockholms brandförsvar håller i ledningsfunktionen i Östersund.

Svegs flygplats används som bas för helikoptrar och flygplan, som hjälper till att bekämpa bränderna som härjar i många kommuner.

BRÄCKE



Branden vid Hannåsen håller sig inom sina begränsningslinjer. Branden vid Äxingmyrskullen är inte inringad, men den har minskat sin spridningshastighet. Det är också där som räddningstjänsten i Jämtlands län jobbar som hårdast just nu, säger Niklas von Essen, stabschef på räddningstjänsten Jämtland.

RAGUNDA

Branden i Pålgård är inringad och bedöms vara i ett stabilt läge. Helikoptrarna har gett sig av och människor har fått återvända till sina hem. Skogsbrandssprinkler är insatta för att frigöra personalresurser till andra bränder.