Härdalsyran ställs in på grund av bränderna

– Det är jobbigt naturligtvis. Man lägger ner massvis med resurser och tid. Alla funktionärer som är där och jobbar. Luften går liksom ur en, säger Gunnar Hedin, festivalansvarig.



Varför blev yran inställd?



– Bakvägen fick jag reda på i går att klockan fyra igår eftermiddag tog man ett beslut om att dra in tillståndet. det skulle komma ett nytt besked klockan åtta på kvällen, det kom inget besked då. Klockan halv tio på kvällen letade jag reda på polisen själv. Jag accepterar att man drar in tillståndet det handlade ju faktiskt om brandförsvar ambulanser, poliser. Skulle det hända något i Lillhärdal så skulle ingenting finnas då förstår man naturligtvis att man drar in tillståndet, säger Gunnar Hedin.

Så de har varit lite rörigt?



– Ja det har det varit. Vi har ju över 2000 personer som sitter och väntar på att få gå på fest och de gfår inget besked, säger han.

Det har ju kommit massor av människor som kommit till Lilhärdal för att vara med på yran.

– Det jag är mest orolig för i dag är ju vår ekonomi om vi kan fortsätta med yran, vi har ju hållit på i 24 år. Det är ju väldigt många nu som har gett oss lite extrapengar och det finns dem som redan har rivit fakturorna. Sven-Ingvars har vi redan betalat 200 000 kronor så oj, oj, oj. Men det skulle vi också få tillbaka som det lät i dag, säger Gunnar Hedin.



Det är ju också många som köpt förköpsbiljetter hur blir det med dem?

– Vår förhoppning är att de behåller armbanden för lämnar de tillbaka det är det konkurs och då är vi borta, säger han.

Är risk stor för det?



– Det är ju det. Vi lägger ut väldigt mycket pengar i förskott, säger han.