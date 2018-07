Skogsbrandsläget i Jämtlands län - fredag eftermiddag

HÄRJEDALEN

De boende som tidigare evakuerades från byarna kring Härjåsjön får under några timmar i eftermiddag, 15:00-20:00 besöka sina hem. Det gäller inte byn Olingsjövallen.

Branden i Kårböle, Ljusdals kommun har nu gått in över länsgränsen in i Härjedalen. Räddningstjänsten i Ljusdal följer branden in i länet. I går på eftermiddagen fick alla som bor längst älven Ljusnan från Huskölen och upp till och med Flor utrymma. Byn Flor är alltså inte evakuerad men däremot alla fastigheter däremellan.

Enligt MSB är Branden i Fågelsjö/Lillåsen så allvarlig att den inte kommer gå att släcka.

Ingen av brandflygplanen kommer att sättas in mot branden i Fågelsjö/Lillåsen i Härjedalen. Den branden sprids fortfarande men långsamt. Den branden har stannat av ganska mycket jämfört med till exempel i förrgår. 4300 hektar har brunnit och tre helikoptrar vattenbombar. Insatsledningen i Sveg har gjort bedömningen att vattenbombningsplanen inte behövs i dag. I stället blir det möjligt att bekämpa branden från marken. Räddningstjänsten kraftsamlar för markbekämpning med understöd av helikoptrar vid Fågelsjö/Lillåsen.

I Storbrättan har det skett en positiv utveckling under natten och fredagsförmiddagen och de begränsningslinjer man gjort ser ut att hålla.

Det är en positiv utveckling i Ryvålen/Sonfjället. Branden är inringad och eftersläckningsarbetet påbörjat i markägarens regi. Räddningstjänsten har avslutat sin insats i området.

Branden vid Vemdalsshammarn är släckt och lämnas för efterbevakning. Även branden vid Skalet har lämnats över för efterbevakning.

Personal har tagits in från Röros, Stjördal, Skellefteå och Umeå. Personal från Storstockholms brandförsvar håller i ledningsfunktionen i Östersund.

Svegs flygplats används som bas för helikoptrar och flygplan, som hjälper till att bekämpa bränderna som härjar i många kommuner.

BRÄCKE

De människor som tidigare evakuerade byarna Hannåsen och Binnäset får nu återvända hem, det gäller dock inte byn Björnsjövallen.

Branden vid Hannåsen håller sig inom sina begränsningslinjer och arbetet har gett effekt. Branden vid Äxingmyrskullen är inte inringad, men den har minskat sin spridningshastighet.

25 brandmän från södra Sverige har förstärkt utöver de ca 30 som jobbade innan, och ungefär 9 helikoptrar vattenbombar branden.

Det är också där som räddningstjänsten i Jämtlands län jobbar som hårdast just nu, säger Niklas von Essen, stabschef på räddningstjänsten Jämtland.

Inom det närmaste dygnet finns en förhoppning om att i alla fall en sektor ska övergå till bevakning av markägaren, det här säger Micael Carlsson på räddningstjänsten.

50 personer jobbar med branden och två bandvagnar kommer under förmiddagen med vattentankar.

RAGUNDA

Branden i Pålgård är inringad och bedöms vara i ett stabilt läge.

Helikoptrarna har gett sig av och människor har fått återvända till sina hem. Skogsbrandssprinkler är insatta för att frigöra personalresurser till andra bränder.

Eftersläckningsarbete pågår, vilket innebär att man kyler ner marken för att inte ytterligare bränder ska uppstå efter att lågorna slocknat.

