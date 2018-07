Äntligen får de återvända hem: En glädje utan dess like

De boende som tidigare evakuerades från byarna kring Härjåsjön fick under några timmar i eftermiddag, 15:00-20:00 besöka sina hem.

– Allting står ju kvar men ändå att man bara få gå in, kolla blommorna. En glädje utan dess like, säger Inga-Lisa Larsson när hon gick in i huset.