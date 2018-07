Brandläget i Jämtlands län – onsdag morgon

Räddningstjänsten i Gävleborgs län tänker göra ett nytt försök att med moteld, skyddsbränning, hejda branden vid Enskogen i Hälsingland från att fortsätta sprida sig.

Under onsdagen ansluter franska specialutbildade brandmän till släckningsinsatsen. En grupp norska brandmän sätts också in under dagen och en del av den polska kontingenten är redan insatt i brandbekämpningen där.

Sedan tidigare är boende i byn Huskölen och Storån i Härjedalen evakuerade undan den andra Hälsingebranden, kring Kårböle.

Med skogsbränderna i Jämtlands län är det just nu betydligt positivare, med reservation för att läget också snabbt kan ändras.

I Härjedalen, branden vid Fågelsjö-Lillåsen, har ansvaret för fyra femtedelar (åtta av tio sektorer) av brandområdet nu lämnats över till markägare, den resterande femtedelen hoppas räddningstjänsten kunna lämna över under onsdagen.

Räddningstjänsten finns kvar för att snabbt kunna rycka in om läget förvärras.

Vid Storbrättan i Härjedalen kräver branden fortfarande mera passning för att inte blossa upp.

I Bergs kommun håller man branden vid Stor-Tävjeåsen inom begränsningarna men ökad vind gjorde att branden under gårdagen flammade upp här och var.

Vid Äxingmyrkullen i Bräcke kommun fortskrider släckningen enligt plan. Men helikoptrar finns kvar för hjälp med övervakning av den svåra terrängen.

Slutligen i Pålgård i Ragunda bedöms läget som fortsatt stabilt och förhoppningen är även där att räddningstjänsten ska kunna lämna över ansvaret till markägare under onsdagen.