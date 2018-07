Gymnasiekillar dricker mindre alkohol

– Jag vet inte om normerna har förändrats men jag tror att det är svårare för ungdomar att få tag på alkohol nu än det var tidigare, säger 17-årige Manfred Blomkvist.

Undersökningen visar att den årliga alkoholkonsumtionen bland killar på gymnasiet minskat från 7,4 liter per år 2004 till tre liter i år. Minskningen avser just killar, tjejernas alkoholintag har länge legat relativt oförändrat på 2,8 liter per år.

– Jag kan hålla med om den bilden. Jag tror att det beror på att träning blivit så populärt bland ungdomar att många väljer att prioritera det istället för att dricka. Så det är bara att hålla tummarna för att det fortsätter så här, säger ordningsvakten Hasse Ahlgren.