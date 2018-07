Här är presidentens tal 2018

Ljuva Jämtar!

Härliga Härjedalingar!

Rakryggade Ravundingar!

Sagolika Samer!

Trofasta Trönder!

Suveräna Syrier, Sällskapliga Somalier, Säregna Sundsvallare!

Kort sagt – Människor!

Så har det gått ett år sen jag senast stod här på denna underbara plats. Och vilket år sen! Aldrig har väl jorden snurrat så snurrigt och aldrig har det väl varit naturligare att undra:

”Vem i hela världen kan man lita på?”

Tänk bara:

Först höll Trump och Kim Jong-Un, eller Dunderklumpen och En Dum En som vi säger i Republiken, på att starta ett världskrig och kallade varandra för ”Fullständig galning” och ”Arrogant fetknopp”. Sen blev det pusskalas och prat om ”stora statsmän”.

Det här var också året när snuskpellarna, kladdarna och övergreppsmännen till slut fick ljuset på sig genom Me Too och det som varit en sanning för halva jordens befolkning plötsligt också blev en sanning för den andra hälften.

Ibland överträffade verkligheten dikten, som när snillena i Svenska Akademien nästan upplöste sig själva med mobbning och utröstningar och till slut tog självaste kungen till hjälp för att reda upp röran.

Hur mycket man än har Snille och Smak, sitter rumpan alltid där bak.

Man kan inte ens lita på Republikens karaktärsdanande sommarväder, nu när fjällbäckarna blivit rena Cobacabana!

Jamtland, Jamtland…

Låt mig stanna upp en stund vid denna märkliga, överhettade sommar och de fasansfulla skogsbränder som den fört med sig runt om i landet.

Jag vill lyfta på hatten för alla medmänniskor i Ragunda, Härjedalen, Bräcke och andra delar av Republiken som ställt upp och gjort stordåd. Inte för sin egen skull utan för att deras hjälp behövts. Alla i byalag och frivilliga, alla som hjälptes åt då när hjälp inte stod att få. Då i början, när storstadsmedia fortfarande var upptagna med att rulltrappan på Odenplan stod stilla.

Det är vårt sätt att vara.

Det är detta som kallas humanism.

Jamtland, Jamtland…

Sociala medier fylls med sanningar. Men är de sanningarna sanna eller bara hittepå? Vi måste tyvärr sätta oss in i lögner, falska fakta, förvridna verklighetsuppfattningar och argumentera med allt vi har: Enkla, klara, rediga fakta.

Därför vill jag göra några klargöranden:

Nej, böneutropen i Växjö kommer inte att höras hit.

Nej, du får inte böter i Sverige om du viftar med Norges flagga på 17 maj.

Ja, det är sant att man inte får sjunga ”Du gamla du fria” i skolorna på Nationaldagen. De är nämligen stängda då.

Och det är faktiskt inte sant att du har en okänd kusin i Nigeria som vill skänka dig 50 miljoner bara du skickar dina kontouppgifter.

Men en sak är i alla fall säker och det är att så länge ni vill fortsätter vi att ses här, dessa fantastiska lördagsnätter när juli möter augusti i Republiken.

Det kan ni lita på!

Jamtland, Jamtland…

Det har också varit ett år när många av oss blivit lite mer oroliga, lite mer rädda.

Är det inte hot om terror och krig, så är det cyberattacker och trollfabriker.

Tjälskotten blir större och surströmmingen surare.

Hem i brevlådan kommer broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och på nätet erbjuder företag överlevnadsutrustning, skyddsrum och helkonserver.

Ovanpå allt hotar TV med en ny säsong av ”Hela Sverige bakar”.

Det är lätt att få känslan att allt håller på att gå åt helvete!

Men så är det ju inte. Vi lever sannerligen inte i en perfekt värld, men vi lever ändå i den bästa av världar.

Redan på 1930-talet sa USA:s president Franklin D. Roosevelt ”All we have to fear is fear itself”.

Det finns människor så fulla av inbillning och rädsla att de är beredda att dö för sin övertygelse. Men det mesta här i livet är mänskliga påhitt och gemensamma illusioner ­– om det så är som idrottslag, aktiebolag, pengar, religioner eller länder.

Och om nu Republiken Jamtland också är en illusion, så låt den vara den vackraste och människovänligaste av dem alla.

Kan vi inte komma överens om att låta bedrövelsens väg gro igen, kan vi inte ta i hand på att njuta av det som är bra, att hylla livet och längta till framtiden för att den kommer att bli ännu bättre.

Tillsammans kan vi få Åreskutan att segla!

Jamtland, Jamtland…

På vägen dit ska vi göra något åt allt hateri och hoteri. För att inte tala om all lättkränkhet, samhällsdebattens motsvarighet till alla filmningar under fotbolls-VM.

Vi i Republiken går vår egen väg:

Jag säger:

-Bemöt dem du inte håller med utifrån det klyftigaste de säger, inte det dummaste.

-Våga bjud hem en idiot och det kan sluta med att du fått en vän.

Här och nu i kväll adderar jag därför fyra tillägg till Jamtelagen, Republikens levnadsregler:

Första Tillägget lyder:

Vi talar aldrig med hat i munnen.

Andra tillägget lyder:

Vi oroar oss inte, vi roar oss.

Tredje tillägget lyder:

Vi slutar inte plocka bär bara för att de finns björn i skogen.

Fjärde tillägget lyder:

När tillvaron känns uppochner lär vi oss gå på händer!



Jamtland Jamtland…

Här i Republiken tror vi så mycket på framtiden att vi redan i kväll kan inteckna de framgångar vi kommer att ha under kommande år:

Regionen får plötsligt strålande ekonomi sedan politiker och tjänstemän gått på kasino i Sundsvall och satsat hela kassan på röd tretton!

Framgångarna med VM-tävlingarna alpint och i skidskytte utlöser ett gigantiskt tuppjuck och ansökningar lämnas in om att få arrangera Wimbledon, Tour de France och Safarirallyt!

Svenska Akademien bestämmer sig för att utse en ständig litteraturpristagare. Valet blir det hela världen väntat på – Kjell Höglund, geniet från Rossön!

Ken Sema, Bachirou och Sotte bestämmer sig för att återvända hem till ÖFK för att kunna vinna de riktigt stora titlarna!

Jamtland Jamtland…

Ni kanske inte har tänkt på det, men i år är det faktiskt 35 år sedan Yran startade.

35 år i Onyttans tjänst som vi brukar säga.

En veckas bekymmerslös fest och stoj, kärlek och musik. Hattar och serpentiner, blåsa i ballonger och tuta i trumpeter.

Man träffar folk man inte borde träffa, säger saker man inte borde sagt sen man druckit drycker man inte borde dricka.

Man dansar danser fast man inte kan och sjunger sånger fast det låter falskt.

Och man flirtar med allt och alla.

Ja, vad tillför det egentligen mänskligheten i ett större perspektiv?

Ja, inte vet jag, men kul har vi haft. Tillsammans. Och just detta med tillsammans är kanske det nyttigaste av allt i tider av oro och osäkerhet.

Att vi alla gör något riktigt onyttigt tillsammans.

Jamtland, Jamtland…

Nu är klockan en bra bit över midnatt och vi har kommit in på det nya året i Republiken.

Inget är väl som våra sommarnätter.

Fånga detta magiska ögonblick och se alla vidunderliga möjligheter vi har – tillsammans.

Eller som en minister i min regering säger:

// Graham Potter från bildskärm:

”Hallå Republiken Jämtland. Underbart att få se er alla på Storsjöyran igen. När jag kom till Östersund första gången sa jag: 'Extraordinära saker uppnås av vanliga människor’". Det hoppas jag att ni fortsätter göra. Varma hälsningar till er från mig, Rachel och barnen". Vi ger oss aldrig! //

'Extraordinära saker uppnås av vanliga människor’. Tack Graham.

Det är snart dags för mig att lämna scenen för i år. Men kom ihåg:

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Framtiden är inte svår.

Framtiden är vår.

Leve Jamtland!

Leve Republiken!