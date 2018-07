Man anhållen för våldtäkter och misshandel

En kvinna som mannen haft en relation med är målsägande i samtliga fall.

Mannen hämtades under lördagskvällen in till förhör hos polisen i Östersund för att höras om de anmälda misshandelsfallen som ska skett under de två senaste veckorna. I samband med förhör med de inblandade framkom uppgifter som gjorde att polisen upprättade anmälan även om de övriga brotten.

Jouråklagare beslutade efter att polisförhör hållits med mannen att han skulle anhållas som misstänkt för brotten.