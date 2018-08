ÖFK-spelare sjunger i ny låt för att stötta Darfur

Låten handlar om att göra världen och länsborna uppmärksamma på vad som händer i närheten av Darfur i Västra Sudan. I grannlandet Tchad, dit många människor flytt, pågår ett projekt med fotbollsspel och hjälp i flera former för boende i flyktingläger.

Tom Pettersson gör låten "Time is running out for Darfur" tillsammans med Ken Sema, Ronald Muciibi, Frank Arhin och Alan Barker.

– Det är en bra grej att göra, det var kul att spela in. Det var kul att få vara med och göra det för dem och hjälpa till så mycket vi kan, säger fotbollsspelaren Tom Pettersson.

Alan Barker är engagerad i ÖFK och har arbetat tidigare för att samla in pengar, och nu tog han initiativet till att spela in låten.

– En kille i USA har spelat in låten, så jag kontaktade honom och fick rättigheterna att använda texten. Förhoppningsvis kan vi samla in lite pengar, allt hjälper, säger Alan Barker.

Nedan kan du också höra låten "Time is running out for Darfur".