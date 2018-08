SD-kandidat handlade i nazistiska webbutiker – lämnar politiken

Mikael Bitén är fjärdenamn i valet till kommunfullmäktige i Östersunds kommun, han är även kassör och sekreterare för Sverigedemokraterna i Östersund och östra Jämtland.

Det var på torsdagsmorgonen som tidningen ETC publicerade en kartläggning av politikers inköp i nazistiska NMR:s och Midgårds nätbutiker. Enligt ETC ska Bitén ha köpt vit makt-musik och buntar av klistermärken med budskapet "Love your race" (älska din ras).



Mikael Bitén bekräftade på torsdagseftermiddagen för P4 Jämtland att han lämnar både partiet och sin plats på listan.

P4 Jämtland söker Sverigedemokraterna i Östersund för en ytterligare kommentar.