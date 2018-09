Projekt på Jämtlands gymnasium ska hjälpa nyanlända i arbete

Det är få nyanlända som tar sig vidare till gymnasiet i Sverige, och även Jämtlands gymnasium brottas med problemet. Där har man under två års tid jobbat med ett projekt som trappas upp under hösten, där nyanlända kombinerar studier och praktik.

– Där vi vet att man saknar arbetskraft och där vi vet att man snabbt skulle komma ut och få ett arbete. Till exempel i Bispgården har vi industriföretag som efterfrågar mer industrifolk och då lägger man fokus där. I Östersund och Åre kanske man lägger mer på restaurang och turism, säger Anneli Malmberg Englund som är projektledare på Jämtlands gymnasium.



Målet är att ungdomarna antingen ska få behörighet till vuxenutbildning, eller få ett arbete.

– Har man då väl kommit in på arbetsmarknaden är det lättare att inom arbetsmarknaden hitta ett nytt jobb eller kliva in i skolbänken och läsa via vuxenutbildningssystemet, säger Kjell-Åke Skoog som är rektor på Jämtlands gymnasium Fyrvalla.

Tanken är att oavsett om man som nyanländ får stanna i Sverige eller inte, så ska man få med sig kunskap inom ett yrke.

– Vi har sett ganska bra resultat. De första går reguljär vuxenutbildning och är nästan klara med den, de som började för två år sedan, säger Kjell-Åke Skoog.