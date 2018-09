Privatägda helikoptrar flög mest vid sommarens skogsbränder

Men de privatägda har kapacitet för att flyga mer och det här visar att Sverige inte har behov av att köpa in egna brandflyg, det anser Fredrik Kämpfe branschchef för förbundet Svenska Flygbranschen.

– Vi har ett brandflyg i Sverige. Vi har ett brandflyg som fungerar väldigt effektivt och som skulle kunna användas mycket mer, säger han.

I sommar flög brandsläckningflygplan från Italien, Frankrike och Portugal drygt 240 timmar vid släckning av svenska skogsbränder, utländska helikoptrar var i luften cirka 800 timmar på uppdrag av MSB, Myndigheten för skydd och beredskap.

Försvarets helikoptrar var i luften drygt 270 timmar.

Privatägda helikoptrar som kallades in av lokala räddningstjänster flög drygt 2 500 timmar, enligt en sammanställning som förbundet Svenska flygbranschen nu har gjort.

– Den här siffran skulle kunna var betydligt högre om vi hade haft en bättre samordning även av de civila resurserna i Sverige, säger Fredrik Kämpfe.

Enligt de fakturor som privata helikopterföretag skickat till räddningstjänstförbundet i Jämtland i år, så ligger timkostnaden mellan 6 000 till 14 000 kronor per timme för en privathyrd helikopter. Tidigare medieuppgifter visar att försvarets helikoptrar kostar upp till 200 000 kronor per timme. Och för de tyska helikoptrar som hyrdes in av MSB i sommar, där ligger timpriset på upp till 17 000 kronor per timme, enligt fakturor som P4 Jämtland tagit del av.

Vad sommarens slutnota kommer att landa på, för MSB:s inkallande av utländska flyg, det går inte att redovisa än.

– Det är någonting som vi håller på att titta på just nu och det är för tidigt än att dra några slutsatser om exakt vad det här har kostat. Men vi hoppas på att ha det klart inom några månader, säger enhetschef Jakob Wernerman på MSB.