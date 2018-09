Polisens tips för att undvika inbrott: röj och klipp ner häcken

Under hösten när det blir mörkare ute ökar även inbrotten. I Järpen har ett armbandsur, värt 50 000 kr, anmälts stulet efter ett inbrott och under måndagen var polisen ute på tre platser i länet som haft besök av tjuvar.

Enligt polisen tar sig de flesta tjuvarna sig in via ett källarfönster eller via en altandörr på baksidan av huset. Det är också vanligt att tjuvarna väljer att bryta sig in i hus som är insynsskyddade.

– Om man har mycket buskage eller höga häckar så kan man tänka på att glesa ur lite grann, röja och klippa ner häcken så att det inte är så insynskyddat. Det är väldigt bra att grannarna kan se in, säger Maria Könberg, polis i Östersund.

Hon poängterar även att det är viktigt att ha kontakt med grannarna och att berätta för dem som bor i närheten om man exempelvis ska resa bort.