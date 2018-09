Fyrbenta världsstjärnor till Östersundstravet på söndag

På söndag väntar en ny superduell på mellan världsstjärnorna Readly Express och Propulsion.

Readly Express vann världens största travlopp, Prix D´amerique, i januari - och även Jämtlands Stora Pris i somras. Propulsion var tvåa i Elitloppet och trea i Prix D´amerique - dessutom kommer tio andra topphästar.

Två av världens tre bästa hästar kommer...

Trots att endast två utlandstränade hästar kommer till start så är chefen på Östersundstravet, Jan Quicklund, mycket nöjd med startfältet.

– Två av kanske världens tre bästa hästar kommer hit, och det här loppet är högre rankat - om man lägger ihop pengar och startpoäng - än finalen i Elitloppet på Solvalla. Det tycker jag talar sitt tydliga språk, säger Quicklund.

Det är Europeiska travunionen, UET, som står bakom löpningsserien om 38 kvalificeringslopp för den yttersta eliten - som nu mynnar ut i en final i Östersund för de 12 främsta hästarna. (se faktaruta)

Startlistan till UET Trotting Masters final, 2140 auto



1 Pastore Bob – Peter Ingves

2 Propulsion – Örjan Kihlström

3 Readly Express – Björn Goop

4 Dreammoko – Gabriele Gelormini

5 Cyber Lane – Johan Untersteiner

6 Nadal Broline – Ulf Ohlsson

7 Milligan's School – Ulf Eriksson

8 Muscle Hustle – Robert Bergh

9 Up And Quick – Wihelm Paal

10 Diamanten – Erik Adielsson

11 Sorbet – Per Linderoth

12 Lionel – Jorma Kontio



Tidigare vinnare av mastersfinalen:

2017 (Vincennes/Paris): Aubrion du Gers – Jean-Michel Bazire

2016 (Bjerke/Oslo): Nuncio – Örjan Kihlström

2015 (Mons/Belgien): Mosaique Face – Lutfi Kolgjini

2014 (Lunden/Köpemhamn): Ed You – Torbjörn Jansson

2013 (Vincennes/Paris): Ready Cash – Franck Nivard