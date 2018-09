Många länsbor skänker pengar till välgörenhet

Förra året bidrog Jämtlands län med 744 697 kronor till Världens barn och hamnade på åttonde plats över Sveriges mest generösa län.

De tre kommuner i länet som samlade in mest pengar per invånare i förra årets insamling till Världens barn var Ragunda med 16,73 kronor per invånare, Strömsund med 15,08 kronor per invånare och Bergs kommun som samlade in 12,91 kronor per invånare. Minst pengar samlade Härjedalen in per invånare förra året.

Tommy Wallin från Östersund skänker varje månad en slant till SOS Barnbyar, trots att han själv lever på existensminimum.

– Barn utanför Sverige har det inte så bra, framför allt i Afrika och Asien, säger Tommy Wallin.

Så trots att du själv har en svår ekonomi vill du hjälpa andra?

– Ja, så är det, säger Tommy.