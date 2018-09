Beatrice Ask (M) hyllade narkotikaklassat preparat

Beatrice Ask , som ursprungligen kommer från Sveg, skriver i ett inlägg på sociala medier att hon är glad över att i sin medicinlåda ha hittat två tabletter mot förkylning. Medicinen säljs receptfritt i bland annat England och USA men förbjöds i Sverige för tio år under Beatrice Asks tid som justitieminister.



Ask skriver att hon inte förstår varför preparatet inte säljs i Sverige, eftersom hon tycker att det är det enda som hjälper mot hosta. Efter flera påpekanden att preparatet är förbjudet ändrar Beatrice Ask sitt inlägg och skriver att hon så klart respekterar det.

Varken Beatrice Ask eller någon annan från Moderaterna vill svara på P4 Jämtlands frågor om hur preparatet kommit in i Sverige och om det finns läkarintyg utskrivet för Beatrice Ask på medicinen.

Moderaternas pressjour skriver i ett mejl att: "Hostmedicinen säljs inte i Sverige men är laglig att ta in för eget bruk."

Men för det krävs ett läkarintyg eller recept, enligt Jonas Karlsson som är sakkunnig vid Tullverket.

– Det måste vara för eget bruk, du får inte föra in det utan tillstånd från Läkemedelsverket, säger han.

Räcker det med att säga att det är för eget bruk?

– Nej, du ska visa upp ett recept eller liknande som påvisar att det är utskrivet i ditt namn och vem som skrivit ut det, säger Jonas Karlsson till P4 Jämtland.