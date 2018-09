Försvunna personerna i Rogenområdet hittade

Klockan 11.35 rapporterade polisen att personerna hittats efter den i förväg tänkta färdvägen. Alla i sällskapet ska vara vid god vigör.

Det var på tisdagskvällen som polisen fick in uppgifter om att fyra utländska turister var saknade i trakterna kring sjön Rogen söder om Funäsdalen. Sökandet efter de försvunna personerna avbröts på grund av dåligt väder under tisdagskvällen, men kunde återupptas under onsdagsmorgonen.