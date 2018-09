ÖFK vann med 2-0 över Djurgården

Ronald Mukiibi inledde målskyttet för gästerna redan i den 13:e minuten då han var helt ren i straffområdet.

- Jag höll i min löpning lite och tänkte att de inte skulle förvänta sig att jag ska smyga upp där, sen var det bara att styra in den med yttersidan. Enkelt. Djurgården brukar vara täta bakåt men de glömde bort mig, säger Mukiibi i C More.

Djurgården kom ut i andra halvlek med förhoppningar om en kvittering. Istället kom en riktig kalldusch för hemmalaget när Dennis Widgren satte 2–0 efter bara tre minuter.

Assisten kom från Ludvig Fritzson som under sin väg fram sprang ner Kerim Mrabti en bit utanför straffområdet, vilket upprörde djurgårdarna.

Östersund, som klättrar till femteplatsen i tabellen, hakar på toppen efter tredje raka segern. Djurgården, som inte alls fick till anfallsspelet, ligger kvar på åttonde plats.